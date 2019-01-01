الهلال يتوصل لاتفاق مع المفرج على تجديد عقده

خطوة جادة للحفاظ على أفضل اللاعبين قبل الموسم الجديد

أصبح نادي الهلال السعودي، قاب قوسين أو أدنى، من تجديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم متعب المفرج.

الهلال قضى الأيام القليلة الماضية، في مفاوضات مكثفة مع اللاعب، من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

ووفقاً لتقارير سعودية، فإن الاتفاق تم بين الطرفين، بعد موافقة المفرج على تفاصيل عقده من ناحية المدة والقيمة المالية.

وتأتي محاولات الهلال للحفاظ على خدمات المفرج، نظراً لتألقه اللافت في الفترة الأخيرة مع الفريق.

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وحصل المفرج مؤخراً على جائزة أفضل لاعب سعودي واعد ببطولة الدوري الموسم الماضي.

الخطوة تعتبر من ضمن مساعي الهلال للحفاظ على كافة نجومه، تطلعاً للمنافسة بقوة الموسم القادم.