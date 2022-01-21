رسميًا | الاتحاد يضم نجم الهلال ويتخلى عن عبد الحميد والمالكي للزعيم

أعلن الاتحاد رسميًا توصله لاتفاق مع الهلال على بيع المدة المتبقية في عقد المدافع الأيمن سعود عبد الحميد ولاعب الوسط عبد الإله المالكي، واللذان وقعا للفريق العاصمي بعد دخولهما الفترة الحرة في عقديهما مع العميد.

الهلال كان قد أعلن توقيع عقد مع عبد الحميد يمتد حتى صيف 2025، وقد أجمعت المصادر على توقيعه مع المالكي قبل أن يُعلن النادي ذلك رسميًا مساء اليوم.

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الاتحاد كان قد جمد اللاعبين وأخرجهما من حسابات المدير الفني كوزمين كونترا لعدم تجديدهما عقديهما، وبعد مفاوضات شاقة وطويلة نجح الهلال في إقناع الإدارة الاتحادية بالتخلي عن اللاعبين خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري بدلًا من انتظار انتهاء عقديهما.

عقد عبد الحميد ينتهي في الـ31 من يناير الجاري، فيما ينتهي عقد المالكي في يونيو القادم، وقد نجح الهلال في الحصول على اللاعبين خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري مما سيُمكنه من قيدهما في قائمته المحلية ومن ثم الاستفادة منهما في كأس العالم للأندية.

الاتحاد أعلن أن الصفقة تمت مقابل قيمة مالية ومزايا أخرى، ومن ثم أعلن في تغريدة أخرى تعاقده مع لاعب الهلال مدالله العليان لكن دون إيضاح أي تفاصيل خاصة بعقده.

حيّ الله هالطلّـة يا مدالله 🤩✍️ pic.twitter.com/HsxAhap2NJ — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 21, 2022

الهلال من جانبه أعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر تعاقده مع المالكي، مشيرًا إلى أن اللاعب السعودي وقع عقدًا يمتد حتى صيف 2026.

يُشار إلى أن الهلال حصل كذلك على توقيع محمد العويس حارس مرمى الأهلي بعد دخوله الفترة الحرة في عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، كما ضم عبد الرحمن العبيد مدافع النصر في صفقة انتقال حر.