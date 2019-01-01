الهلال يتوصل لاتفاق لتجديد عقد سالم الدوسري 3 مواسم

الدوسري سيستمر مع الهلال 3 مواسم أخرى

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

توصل نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، لاتفاق مع سالم الدوسري، مهاجم الفريق الأزرق، لتجديد عقده لمدة 3 مواسم مقبلة.

وينتهي عقد سالم الدوسري مع الهلال خلال شهر يناير المقبل، حيث تلقى عرضًا من العين الإماراتي، ولكنه رفضه، مفضلًا الاستمرار مع الزعيم السعودي.

وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية إلى أن الهلال اتفق مع سالم الدوسري على تجديد العقد، بقيمة وصلت إلى 18 مليون ريال، ليحصل اللاعب على 6 ملايين كل موسم.

وقرر نادي الهلال عقد جلسة مع سالم الدوسري لحسم التجديد، قبل انطلاق الدوري السعودي للمحترفين 23 أغسطس المقبل.

وتسعى إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، لتجديد عقود اللاعبين المحليين المهمين في صفوف الفريق، بعدما تم التجديد للمدافع محمد جحفلي لمدة 3 مواسم.

ويعد سالم الدوسري واحدًا من أهم عناصر فريق نادي الهلال خلال الفترة الحالية، وتتمسك به إدارة النادي للاستمرار في صفوف الموج الأزرق.