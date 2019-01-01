الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الاستقلال الإيراني

الهلال يواجه الفريق الإيراني في ثالث مباريات دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تلقى نادي الهلال السعودي ضربة قوية بعدما تأكد غياب اللاعب سالم الدوسري لاعب وسط الفريق عن المباراة المقبلة أمام نادي الاستقلال الإيراني ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، والتي تُقام يوم الأثنين.

الهلال يواجه الفريق الإيراني في ثالث مباريات دوري أبطال آسيا الأسبوع الجاري والتي ستقام في "الدوحة" بحسب اختيار إدارة نادي الاستقلال كملعب مُحايد.

وتأكد غياب الدوسري عن هذه المواجهة بعد إصابة اللاعب في الكاحل، ليتلقى المدير الفني زوران ماميتش صدمة مفاجأة نظراً للاعتماد على اللاعب بشكل أساسي.

بعثة نادي الهلال تطير مساء اليوم السبت إلى الدوحة من أجل الاستعداد لهذه المواجهة الهامة في دور مجموعات البطولة القارية.

وأدى فريق نادي الهلال، عصر اليوم، تدريبه الرئيسي اليوم، وبدأ الجهاز الفني المران بتطبيق عدد من التدريبات الفنية المتنوعة، وعمد المدير الفني زوران إلى تطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في المباراة.

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يُذكر أن نادي الهلال يحتل صدارة المجموعة الثالثة بعد الفوز في أول مباراتين، بينما يحتل الاستقلال المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.