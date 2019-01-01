الهلال يترقب الدوري الفرنسي على أحر من الجمر

موقف المغربي أشرف بن شرقي يتحدد الليلة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تنصب أعين مسؤولي مجلس إدارة نادي الهلال السعودي اليوم الأحد، في اتجاه الدوري الفرنسي وتحديدًا مواجهة لانس وديجون.

فريق الدم والذهب، المحترف في صفوفه المغربي أشرف بن شرقي، يلاقي ديجون الليلة، في المباراة الحاسمة للمتأهل لدوري الدرجة الأولى وهبوط الآخر.

كان الهلال قد أعار اللاعب المغربي إلى النادي الفرنسي في الصيف الماضي ولمدة موسم واحد، وشروط عقد الإعارة تجعل مسؤولي الزعيم في انتظار الحسم على أحر من الجمر.

عرض فرنسي وأخر صيني يُخاطبان الهلال من أجل أشرف بنشرقي

وفقًا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية فإن الهلال اشترط في عقد إعارة بن شرقي أنه في حال نجاح لانس في الصعود لدوري الدرجة الأولى فإنه سيشتري عقد المغربي نهائيًا بشكل تلقائي مقابل دفع خمسة ملايين يورو أي ما يعادل 21 مليون ريال، تحول لخزينة الزعيم على دفعتين.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الموج الأزرق تنتظر موقف لانس، حتى تنظر في العروض الأخرى التي تلقاها صاحب الـ24 عامًا، والتي منها عرض تيانجين تيدا الصيني.

الجناج الأيسر المغربي شارك مع الفريق الفرنسي الموسم الجاري في 24 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع آخر.

ويسعى رفاق بن شرقي للعودة لدوري الدرجة الأولى بعد غياب استمر منذ موسم 2014-2015، بينما يخشى ديجون الهبوط بعد ثلاثة مواسم متتالية في الدرجة الأولى.

وكان لقاء الذهاب بين الفريق قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.