الهلال يتخطى الخطوط الحمراء .. 3 راحلين جدد عن قلعة الزعيم

ثورة الهلال تُطيح بالنجوم

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كشف الصحفي سعد السبيعي عن مفاجأة كبيرة في ملف الراحلين عن الهلال هذا الصيف، حيث كشف عن 3 أسماء جديدة تستعد لحزم حقائبها ومغادرة قلعة الزعيم.

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الهلال قام بثورة على صعيد اللاعبين الجدد خاصة الأجانب، حيث تخلى عنهم جميعًا باستثناء ميشايل وضم 7 جدد، فيما تعاقد مع المدافع السعودي حسان تمبكتي من الشباب بعد صراع شرس مع النصر والاتحاد والأهلي.

السبيعي كشف النقاب عن اقتراب الثلاثي، محمد العويس وصالح الشهري ومصعب الجوير، من الرحيل عن الهلال قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي، مشيرًا إلى أن وجهتهم لم تحدد بعد، ودون أن يُحدد طريقة خروجهم إن كانت بالإعارة أو البيع النهائي.

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جماهير الهلال أبدت دهشتها واستياءها من التخلي عن الجوير تحديدًا، وقد وصف العديد منهم اللاعب بالخط الأحمر نظرًا لموهبته الكبيرة وصُغر سنه، وطالب العديد منهم بأن يحدث ذلك بالإعارة، إن كان ضروريًا، حتى يعود اللاعب فيما بعد.

يُشار إلى أن المصادر الإخبارية تتحدث عن استهداف الاتفاق للمهاجم الشهري فيما تلقى العويس عرضًا جديًا من الاتحاد.

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