الهلال يتخذ قراره بشأن مستقبل جوميس

الهلال يحسم موقفه من التجديد لجوميس

أنهت إدارة الهلال السعودي بقيادة فهد بن نافل، اتفاقها مع المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس بالاستمرار مع بطل آسيا في الموسمين القادمين.

كان صاحب الـ34 عاماً قد انضم لصفوف الهلال في أغسطس 2018، قادمًا من جلطة سراي التركي بعقدٍ لمدة عامين، حيث ينتهي عقده مع “الزعيم” في يونيو 2020 المقبل.

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ووفقا لصحيفة " الرياضية" فإن إدارة نادي الهلال اتفقت مع جوميس على تمديد عقده حتى عام 2022.

وذلك بناءً على التقارير الفنية والمستوى الذي قدمه اللاعب خلال العامين الماضيين والتوافق الكبير بين الطرفين.

وقد أضافت الصحيفة السعودية أن النجم الفرنسي يبدو مرتاحًا بوجوده في النادي ويطمح في الحصول على اللقب القاري مجددًا مع الهلال.

كانت تقارير صحفية قد تحدثت عن إمكانية رحيل جوميس للدوري التركي أو الدوريات الأوروبية الأخرى بالموسم المقبل.

يذكر أن المهاجم الفرنسي قد خاض 21 مباراة مع الهلال في الموسم الحالي بالدوري السعودي، أحرز خلالها 14 هدفاً وصنع 4 أهداف .

كما تُوِج مع الهلال بدوري أبطال آسيا 2019 محققًا لقب هداف البطولة، بجانب الفوز بالمركز الرابع في كأس العالم للأندية رفقة "الزعيم".