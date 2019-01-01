الهلال يتحرك لضم هتان باهبري ورئيس الشباب يستغل الموقف

رئيس نادي الشباب خالد البلطان اشترط الحصول على مبلغًا كبيراً، بجانب استعارة أحد لاعبي الفريق الهلالي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تحرك إدارة نادي الهلال بقيادة الأمير محمد بن فيصل إلى شراء المدة المتبقية (6 أشهر) في عقد اللاعب الدولي السعودي هتان باهبري لاعب الشباب.

التقارير أشارت إلى أن رئيس نادي الشباب خالد البلطان اشترط الحصول على مبلغًا كبيراً، بجانب استعارة أحد لاعبي الفريق الهلالي.

هتان باهبري الذي ظهر بشكل جيد مع الأخضر في كأس آسيا 2019 مطلوب في أكثر من نادي سعودي، بعدما رفض تجديد تعاقده مع الفريق الشبابي.

لا شيء يظل على حاله 👀



💢 21 يناير : حسن معاذ يرتدي قميص الاتحاد في كأس الملك.

💢 29 يناير : حسن معاذ على مقاعد البدلاء لمواجهة الاتحاد في الدوري.

#الاتحاد_الشباب pic.twitter.com/PxRTtaYiP9 — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 29, 2019

ويرغب رئيس الفريق الشبابي في استغلال رغبة أكثر من نادي في التعاقد مع اللاعب مقابل التنازل عن الفترة المتبقية من عقد باھبري مع الشباب قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية.

يُذكر أن هتان باھبري قد استبعد أمس الثلاثاء بقرار فني من لقاء الكلاسیكو أمام الضيف نادي الاتحاد على ملعب الجوھرة بسبب عدم تجديد تعاقده مع الفريق.