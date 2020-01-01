الهلال يُبلغ المحترفين بموعد العودة إلى السعودية

اقتراحات مبدئية لاستئناف الدوري السعودي للمحترفين في أغسطس المقبل

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الجمعة، أن نادي الهلال أبلغ لاعبيه الأجانب بموعد العودة من بلادهم تحسبا لاستئناف الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

كانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت من أيام موعد مبدئي وهو 20 أغسطس الجاري، لاستئناف بطولة الدوري في الموسم الحالي حيث ستعطي الأندية وقت للاستعداد.

ومن المتوقع أن يخضع اللاعبين الأجانب المحترفين بالدوري السعودي لحجر صحي لمدة 14 يوم للاطمئنان على سلامتهم من فيروس كورونا.

المزيد من الفرق

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، أن الهلال السعودي أبلغ محترفيه بالعودة إلى المملكة يوم 10 يونيو المقبل، للخضوع للحجر الصحي قبل العودة للتدريبات.

اقرأ أيضًا - اجتماع الاتحاد السعودي .. استقالة رئيس الرابطة وانقسام والأهلي يترأس المعارضين

وكان رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي قد أبلغ إدارة الهلال في وقت سابق بنيته في عودة اللاعبين في بداية يونيو المقبل استعدادا لاستئناف النشاط، كما أكدت "الرياضية" من قبل.

واختلفت الأندية السعودية، أمس الخميس، حول موقف الدوري حيث طالب البعض إلغاء البطولة بدون بطل وهابطين، والبعض تمسك بالاستمرار مثل الهلال والنصر، وهناك انقسامات عدة على موقف الدوري.