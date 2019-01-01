الهلال يبقي على الرباعي الأجنبي في القائمة الآسيوية

الجهاز الفني للهلال يقرر أن يبقي على الرباعي الأجنبي في قائمة الفريق الآسيوية فيما تبقى من دوري الأبطال.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية اليوم أن الجهاز الفني لنادي الهلال قد قرر استمرار الرباعي الأجنبي في قائمة الفريق التي تشارك حاليًا بدوري أبطال آسيا.

جاء هذا بقرار من المدير الفني الروماني للفريق رازفان لوشيسكو والذي يرى أهمية استمرار الرباعي خلال الأدوار المقبلة من البطولة.

ويملك الهلال حق تقييد أربعة أجانب في الأدوار المقبلة من البطولة سيكونون هم الفرنسي بافتيمبي جوميز والإيطالي جيوفينكو والكوري الجنوبي جانج سو والبيروفي آندريه كاريلو.

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وتملك الأندية الصاعدة لدور الـ ٨ في بطولة دوري أبطال آسيا مهلة سبعة أيام بعد انتهاء لقاءات دور الـ ١٦ لتغيير قائمتها الأجنبية في البطولة.

وكان الهلال قد حقق الفوز على أهلي جدة بأربعة أهداف لهدفين في ذهاب دور الـ ١٦، وخسر العودة بهدف نظيف وتأهل لدور ربع النهائي.

جدير بالذكر أن الهلال سيواجه نظيره الاتحاد السعودي في ذهاب دور ربع النهائي يوم الثلاثاء المقبل على أن تقام مباراة العودة الثلاثاء التالي.