الهلال يبدأ تحركاته للإبقاء على كاريلو

البيروفي يقدم أداءً رائعًا مع الزعيم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نجح البيروفي أندريه كاريلو؛ جناح أيمن الهلال السعودي، في إقناع مجلس إدارة النادي والجهاز الفني به خلال تسعة أشهر شارك بها مع الزعيم.

البيروفي انضم لصفوف الموج الأزرق في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من بنفيكا البرتغالي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة الهلال بدأت تحركاتها لتجديد إعارة كاريلو لموسم آخر، حيث طلبت الاجتماع بوكيله، لبحث إمكانية تمديد الإعارة قبل مخاطبة بنفيكا.

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صاحب الـ27 عامًا شارك مع الكتيبة الزرقاء في 20 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع أربعة آخرين.

وقاد كاريلو الزعيم لاحتلال صدارة الدوري السعودي حتى الآن برصيد 56 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه.