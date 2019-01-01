الهلال يشكر ولي العهد ويحدد المسافرين إلى اليابان

بعد قرار محمد بن سلمان، بتخصيص 4 طائرات لنقل جماهير الهلال إلى اليابان.

وجه فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، الشكر إلى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بعد توجيهه بتخصيص أربع طائرات لجماهير الزعيم.

الأمير محمد بن سلمان، وجه بتأمين 4 طائرات، لنقل جماهير الهلال من المملكة العربية السعودية إلى اليابان، من أجل مؤازرة الزعيم في نهائي دوري أبطال آسيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات، يشكر خلاله ولي العهد السعودي، على دعمه للزعيم في هذا المحفل الخارجي.

وجاء نص البيان الذي صاحب التغريدة كالآتي: "مجلس إدارة الهلال يشكر ولي العهد، على تكفله بأربع طائرات للجماهير".

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وتابع: "جاء ذلك امتدادًا لدعم سمو الأمير محمد بن سلمان التاريخي لقطاع الرياضة، الذي أثمر عن نقلة نوعية تعيشها الرياضة السعودية على كافة الأصعدة، بما يتواكب مع النهضة التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات".

الهلال حدد أيضًا المسافرين عبر تلك الطائرات، حيث جاء في البيان: "تعتزم إدارة النادي تخصيص الطائرات لأعضاء القوة الزرقاء المسجلة بياناتهم لدى النادي، والذين ساهموا بعد توفيق الله، في وصول النهائي من خلال تفاعلهم مع الفريق، خلال جميع المباريات".

ويحل الهلال ضيفًا على أوراوا ريد الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، مساء يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري.