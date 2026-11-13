تضارب في التقارير .. الهلال وإنزاجي يبرمان اتفاقًا بخصوص مستقبله

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أنهى الهلال ومدرب الفريق الأول الإيطالي سيموني إنزاجي حالة الجدل التي أحاطت بمستقبله خلال الموسم الحالي، وذلك بموجب اتفاق متبادل تم التوصل إليه بينهما خلال الساعات الماضية.

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كانت عدة تقارير صحفية قد أكدت أن هذا الموسم هو الأخير لإنزاجي على رأس القيادة الفنية للهلال، إذ يرغب المدرب الإيطالي في العودة إلى بلاده بدءًا من الموسم المقبل، وسط تقارير تشير إلى عرض من يوفنتوس واهتمام من نابولي.

في المقابل، أشارت تقارير أخرى إلى أن الهلال هو الطرف الذي يرفض تجديد عقد المدرب المنتهي في يونيو المقبل في الوقت الراهن، إذ يريد النادي الانتظار حتى نهاية الموسم قبل تقييمه والوصول إلى قرار نهائي.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الهلال وإنزاجي اتفقا على تأجيل ملف التجديد بشكل كامل حتى انتهاء الموسم، بما يتيح للطرفين التركيز على مباريات الفريق ومنافساته المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار نابع من رغبة متبادلة بين الطرفين، على أن يُحسم كل شيء بمجرد انتهاء الموسم.

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ويقدم الهلال موسمًا رائعًا، إذ يتصدر الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين على النصر والقادسية اللذين يتقاسمان المركز الثاني.

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وفي دوري أبطال آسيا للنخبة، يحتل فريق إنزاجي المركز الثاني في مجموعة غرب القارة برصيد 9 نقاط، بفارق ثلاث نقاط فقط خلف المتصدر العين.

كما ضمن "الزعيم" مقعده في دور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الرائد 2-0. ويلتقي بعدها مع الحزم يوم الثلاثاء 12 يناير على ملعب المملكة أرينا في الرياض.

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وتولى إنزاجي تدريب الهلال في صيف 2025، خلفًا للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس. وقاده إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2025 قبل الخسارة 1-2 أمام فلومينينسي البرازيلي.

لكن المدرب الإيطالي أخفق في دوري روشن السعودي، إذ فرّط في اللقب في الجولة الأخيرة لصالح الجار والغريم التقليدي النصر بفارق نقطتين فقط.

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وجاء لقبه الوحيد مع الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، بعد الفوز على الخليج في النهائي.

وكانت الضربة الأكبر في نسخة دوري أبطال آسيا للنخبة السابقة، إذ خرج إنزاجي من دور الستة عشر بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام السد القطري عقب التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

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ولعل أبرز إنجازاته مع الهلال يتمثل في هذا: ثلاث هزائم فقط منذ وصوله إلى المملكة أرينا.

فقد خسر "الزعيم" 1-2 أمام فلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، و2-0 أمام نيوم في دوري روشن السعودي، ثم 1-3 أمام الشمال القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.