الهلال والرائد: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

الهلال 1 × 0 الرائد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

14' بطاقة صفراء للاعب الرائد سلطان فرحان بعد عرقلة لوسيانو فييتو

11' تعطل اللعب لإصابة حمد اليامي لاعب الهلال

8' أووووووووووووه فييتو كان قريبًا من الهدف الثاني له وللهلال، الأرجنتيني يمر ويراوغ بشكل رائع ولكن دفاع الرائد يشتت الموقف بصعوبة لضربة ركنية

4' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول هلالي، تمريرة رائعة من سلمان الفرج إلى فييتو، الأرجنتيني يستلم الكرة بشكل رائع، يراوغ ويسدد الكرة بمِشط القدم على يمين حارس الرائد

3' ضغط قوي من الهلال في بداية المباراة

انطلاق المباراة

تشكيل الرائد:

التشكيل| 3-4-3

أحمد الرحيلي

محمد سالم -رينيه سانتوس - عبدلله الفهد

خالد عبد العزيز الختلان - إدواردو هنريكي - سلطان فرحان - محمد فوزير

كريم البركاوي - إيدير - عقيل الصبحي

فينسنت أبو بكر

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

حامد اليامي - علي البليهي - جانج هيو سو -ياسر الشهراني

سلمان الفرج - جوستافو كويلار

موسى ماريجا - لوسيانو فييتو - أندي كاريلو

صالح الشهري

في المقابل سيحاول الرائد الانطلاق من جديد بعد أن تعرض للهزيمة في أخر مباراة له قبل التوقف الأخير بسبب بطولة كأس العرب، عندما فاز عليه الشباب بثلاثية نظيفة في مباريات الدوري السعودي.

شهدت المواجهة الأخيرة التي جمعت بين الهلال والرائد فوز صعب لزعيم أسيا في الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويسعى لمصالحة جماهيره عقب الخسارة أمام النصر في الديربي.

انتهت المباريات السابقة في نفس الدور من مسابقة الكأس بفوز الشباب على ضمك بخماسية نظيفة، وتغلب الباطن بصعوبة على الحزم بهدف نظيف، وبانتصار مثير للغاية للاتحاد على الفتح في الثواني الأخيرة بنتيجة 3/2.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال والرائد في إطار مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي سيُقام على ملعب الملك فهد.