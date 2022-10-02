الهلال والتعاون: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة أحداث مباراة الهلال والتعاون في الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2023، والمقامة في ملعب الأمير فيصل بن فهد...

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الهلال X التعاون

مباشر لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - التعاون الأحد 2 أكتوبر 2022،

18:20 السعودية، 17:20مصر شاهد VIP الأمير فيصل بن فهد

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Shahid

90' خطيرررررة للهلال، مايلسون يخرج من مرماه يشتت الكرة بقدمه، تصل إلى ديلجادو الذي يسددها من لمسة واحدة ولكنها عالية عن المرمى

90' عررضية من الجهة اليمنى للهلال، ولكن مايلسون يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

85' رركنية للهلال، الكرة تصل إلى ماريجا ورأسية قووية ولكن الكرة تعلو العارضة

81' الحمدان يراوغ بشكل ررائع وعررضية ولكن دفاع التعاون يشتت الكرة

74' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الرشيدي يحرز الهدف الثاني للتعاون بتسديدة رائعة في الزاوية الضيقة للمعيوف

72' ضغط متواصل من الهلال بحثاً عن هدف التقدم

68' طوفااااان هلالي وفرص خطيرة من بيريرا وماريجا لكن الدفاع مستميت

65' أوووووه إنذار ثانٍ وبطاقة حمراء على لاعب التعاون لياندر تاومبا

61' أووووه مرتدة سريعة من الهلال وتسديدة من ماريجا تعبر بجوار القائم الأيسر

60' محاولة مزدوجة من التعاون لكن خارج الملعب

58' إيجالو يحاول تسجيل هدف التقدم لكن الرأسية بجوار المرمى

54' أوووووه فرصة للتعاون عن طريق رشيدي لكن التسديدة مرت بعيدة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

45 +5 جووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعاون يسجل التعادل قبل نهاية الشوط الأول، عرضية رائعة من الجهة اليمنى، رأسية من النابت تسكن المرمى بعد خروج خاطئ من المعيوف ورغم محاولة سعود عبد الحميد لإبعاد الكرة من على الخط

43' ركنية للتعاون ينفذها ميدران، ورأسية من الررشيدي ولكن الكرة تمر بسلام على مرمى المعيوف

40' خطيررة للهلال، تصووويبة قوية من بيريرا ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر

34' يا الله! المعيوف يتألق وينقذ فرصة هدف محقق للتعاون بعد انفراد لسميحان النابت بعد جملة فنية رائعة للضيوف

28' جوووووووووووووووووووووووووووووول ديلجادو، سعود عبد الحميد يمر بشكل راااائع ويلعب عرررضة للبرازيلي الذي يسددها بقووة في المرمى

22' تسديدة رررائعة من ديلجادو ولكن مايلسون يمسك الكرة

18' خطيرررررة للهلال، إيجالو يسيطر على كرة عالية بشكل رائع، يراوغ نالدو ويحاول تسديدها مباشرة في المرمى استغلالا لخروج الحارس، ولكن الكرة تخرج لركنية

11' خطيررررة للتعاون، محاولة من الرشيدي ولكن المعيوف يتألق ويتصدى للكرة

10' خطيررررة للتعاون، ركلة حرة مباشرة يلعبها ميدران بشكل رائع، ولكن المعيوف يُخرج الكرة بأطراف أصابعه لركنية

9' سيطرة من التعاون على الكرة في تلك الآونة

3' تصويبة من ماريجا من على حدود منطقة الجزاء ولكنها تصطدم بالدفاع

انطلاق المباراة

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-2-3-1

عبدالله المعيوف

حمد اليامي - علي آل بليهي - محمد جحفلي - سعود عبد الحميد

عبدلله عطيف - أندريه كاريلو

ميشيل ديلجادو - ماتيوس بيريرا - موسى ماريجا

أوديون إيجالو

تشكيل التعاون:

التشكيل| 4-3-3

مايلسون

سعد بالعبيد - نالدو جوميز - حسن كادش - عبد الملك العييري

أشرف المهديوي - ألفارو ميدران - فلافيو سيلفا

فهد الرشيدي - لياندر تاومبا - سميحان النابت

أما التعاون، فلم يخسر أي مباراة حتى الآن وفاز على الفتح والنصر ثم تعادل مرتين أمام الفيحاء وضمك.

يدخل الزعيم المباراة وهو بالعلامة الكاملة بحصوله على 12 نقطة من 3 انتصارات له في الموسم الجديد، حيث فاز على الخليج والفيحاء والفتح والوحدة على التوالي.

أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال والتعاون، في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، والتي تقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد.