الهلال والترجي .. كلاسيكو عربي بحثًا عن المجد العالمي

يخوض الترجي بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي

يشهد استاد جاسم بن حمد بنادي السد قمة عربية بنكهة مونديالية تجمع الهلال السعودي بطل آسيا والترجي التونسي بطل أفريقيا عندما يلتقي الفريقين العريقين اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت الدوحة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بحثًا عن انجاز كبير للفريقين للتأهل للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخهما.

ويخوض الترجي بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي بعد لعب في نسخة عما 2011 وخسر أمام السد في بداية مشواره بالبطولة 2-1، ليلعب أمام مونتيري المكسيكي ويخسر 3-2 ليحتل المركز السادس.

وكانت المشاركة الثانية في نسخة 2018 وخسر أمام العين الاماراتي 3/صفر في الدور ربع النهائي ليلعب على المركز الثالث أمام غوادالاخارا المكسيكي ويفوز بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

وجاءت مشاركة الترجي في البطولة متأخرة بعد أن أعلن تتويجه بلقب دوري ابطال افريقيا بعد مباراة مشحونة سادها جدل تحكيمي مع فريق الوداد المغربي على ملعب رادس، إلا أن إعلان مشاركته تأخر بسبب قرارات الكاف التي حسمت في الأخير تتويج الترجي باللقب القاري وتمثيل افريقي في الحدث المونديالي.

ويعول الترجي بقيادة مدربه معين الشعباني على عدد من النجوم أصحاب الخبرة الكبيرة مثل طه ياسين الخنيسي مهاجم الفريق ولاعب المنتخب التونسي وأنيس البدري والإيفواري إبراهيم وتارا و الليبي حمدو الهوني، بالإضافة إلى الجزائريين عبد القادر بدران وعبد الرؤوف بن غيث وبلال بن ساحة وإلياس الشتي، بالإضافة إلى المعز بن شريفية حارس المرمى، بينما يغيب عن صفوف الترجي في هذه البطولة النيجيري جونيور لوكوسا الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي.

ويبحث الترجى عن الفوز الأول في المواجهات العربية في مونديال الأندية بعد الخسارة امام السد 2-1 في عام 2011 وأمام العين 3/صفر في نسخة 2018، وبالتالي يعول الفريق كثيرا على هذه المواجهة لتعويض الإخفاق في البطولات السابقة.

ومن المتوقع أن يحظى فريق الترجي بدعم جماهيري كبير في هذه المواجهة العربية مستغلا الجالية التونسية الكبيرة المتواجدة في الدوحة، بحثًا عن انجاز جديد للنادي التونسي الذي لم يتواجد على منصات تتويج البطولة في السابق.

في المقابل يشارك الهلال للمرة الأولى في تاريخه في بطولة العالم للأندية بعد أن حقق لقب دوري أبطال آسيا بفوزه على أوراوا ريد دياموندز الياباني 2 / صفر في عقر داره إيابا بنهائي دوري أبطال آسيا فيما كانت مباراة الذهاب على ملعب الهلال انتهت بفوز الفريق السعودي 1 / صفر، وبالتالي يبحث الفريق عن انجاز تاريخي في أول مشاركة بالتأهل للدور نصف النهائي.

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ويعتمد الهلال بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو على عدد من نجومه البارزين على غرار المحترف الفرنسي بافيتيمبي جوميس والكوري الجنوبي يان هيون سو ولاعب الوسط البيروفي أندري كاريلو والسوري عمر خربين والكولومبي جوستافو كويلار والبرازيلي كارلوس إدواردو بالإضافة إلى الإيطالي سيباستيان جيوفينكو نجم الدوري الإيطالي السابق والذي سيغيب عن المباراة.

ويبحث الترجي والهلال عن فرصة التواجد في المربع الذهبي الذي يفتح لهم باب التواجد في نهائي البطولة ومعادلة انجاز الرجاء البيضاوي المغربي والعين الإماراتي بالتواجد في المباراة النهائية لمونديال الأندية خاصة أن موادهة المربع الذهبي ستكون أمام فلامنجو بطل كأس ليبرتادوريس، وبالتالي الفريقين بعيدين عن مواجهة ليفربول بطل أوروبا.

كما سبق وأن تواجها الفريقين في 5 مناسبات حقق الترجي الفوز في مباراتين والهلال في مباراة وتعادلا مرتين، وابرز المواجهات بينهما عندما لعبا في نهائي الكأس العربية للأندية عام 1995، وفاز الهلال بهدف دون رد، وأيضا عام 1996 في كأس السوبر العربي وفاز الترجي 2-0 ، بينما كانت اخر مباراة جمعت بينهما عام 2017 في دور المجموعات للبطولة العربية للأندية، وانتهت بفوز الترجي 3-2.