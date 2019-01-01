الهلال والاتحاد - 3 مواجهات نارية خلال أسابيع

الفريق الهلالي تخطى مواطنه النادي الأهلي

ماجد جزر

ضرب نادي الهلال السعودي موعدًا ناريًا مع نادي الاتحاد في مباراة كلاسيكو الكرة السعودية والتي ستجمع بين الفريقين في منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

الفريق الهلالي تخطى مواطنه النادي الأهلي بمجموع المباراتين 4\3 ليضمن تواجده في دور ربع النهائي رفقة نادي الاتحاد.

الاتحاد كان قد حجز مقعده في هذا الدور عقب التغلب على ذوب آهن أصفهان الإيراني، ليكتب موعدًا جديدًا مع مواجهة سعودية خالصة في البطولة.

وصنع موعد مباراتي البطولة القارية بجانب مباراة الدوري أثارة كبيرة، حيث سيلتقي الفريقين ثلاثة مرات في ثلاث أسابيع.

وستكون المباراة الأولى بين الفريقين يوم الثلاثاء 27 اغسطس في ذهاب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

المباراة الثانية بعد أسبوعين وبالتحديد يوم الثلاثاء 17 سبتمبر إياب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

المباراة الأخير ستكون على الصعيد المحلي، وبالتحديد يوم السبت 21 سبتمبر الجولة الرابعة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.