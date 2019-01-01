صراع الهلال والاتحاد يتحول لمشاجرة حادة بين ريفالينو وسعد بريك

تبقى مواجهة الاتحاد أمام الهلال دائمًا مليئة بالأحداث والأثارة الكبيرة

ماجد جزر

ينتظر عشاق الكرة السعودية في كل مكان في الوطن العربي كلاسيكو من العيار الثقيل بين الهلال والاتحاد اليوم السبت، وسيستضيف اللقاء ملعب مدينة الملك عبد الله بجدة.

على الصعيد المحلي يسير الهلال بخطى ثابتة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، حيث يحتل الصدارة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات خضها الموج الأزرق في الموسم الجديد، وبفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الثاني.

وتبقى مواجهة الاتحاد أمام الهلال دائمًا مليئة بالأحداث والأثارة الكبيرة على مدار تاريخها، وتبقى أحد أبرز هذه الأحداث المثيرة هي الأزمة التي حدثت بين البرازيلي ريفالينو لاعب الهلال، وسعد بريك لاعب الاتحاد.

نبدأ الحكاية من موسم 1981\1982، في مباراة جمعت بين فريقي الاتحاد والهلال في جدة، وشهدت أحداث المباراة اصطدام بين بريك مدافع العميد ومحترف الزعيم ريفالينو، وتحول الأمر إلى اشتباك بين الثنائي.

وخلال المباراة حدثت مطاردة بين الثنائي، حيث بدأت بتدخل قوي من اللاعب البرازيلي على مدافع الاتحاد عبدالله غراب، ولم يتدخل حكم المباراة حينها.

وشعر بريك بالغضب من هذا الموقف مما اضطره إلى التدخل بقوة على ريفالينو وإيذاءه، مما دفع البرازيلي لملاحقة البريك الذي هرب من أمامه وظل يطارده داخل وخارج الملعب على الرغم من أن المباراة لم تنتهي.

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ومع زيادة الأزمة اضطر حكم المباراة المحلي حينها فهد الدهمش إلى إيقاف اللعب، وسط محاولة من مسؤولي كلا الناديين لفض الاشتباك.

عقب العودة إلى المباراة تم منح ريفالينو البطاقة الحمراء وكذلك تم إيقافه، وقد اعترف سعد بريك في مقابلة صحفية بعد ذلك معه بأنه استخدم في تلك المباراة جميع وسائل الضرب ضد البرازيلي وفي مواقع حساسة بهدف إخراجه من المباراة.