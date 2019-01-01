الهلال وأوراوا .. حينما ردت جماهير الزعيم على السخرية من إصابة إدواردو

نشر صاحب هدف الفريق الياباني في مباراة الذهاب فيديو وهو يضحك بشكل مبالغ فيه

تُعيد مواجهة ناديي الهلال السعودي و أوراوا ريدز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا ذكريات مواجهة الفريقين في نهائي نفس البطولة عام 2017، والتي شهدت أحداثًا كثيرة حينما حسم الفريق الياباني اللقب لصالحه بنتيجة 2\1 في مجمل مباراتي الذهاب والعودة.

ولكن يبقى الحدث الأبرز، حينما سخر البرازيلي رافائيل دا سيلفا، مهاجم نادي أوراوا ريدز الياباني السابق والذي رحل عن فريقه، من إصابة كارلوس إدواردو لاعب الهلال في مباراة الذهاب والذي تعرض حينها للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، كما إنه سخر أيضًا من جماهير نادي الهلال السعودي، بعدما قاد فريقه للفوز عليه والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

ونشر صاحب هدف الفريق الياباني في مباراة الذهاب فيديو وهو يضحك بشكل مبالغ فيه أثناء إصابة مهاجم الهلال كارلوس إدواردو والذي ثبت فيما بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

جماهير الهلال فتحت النار حينها على البرازيلي رافائيل دا سيلفا، لاعب نادي أوراوا الياباني، بسبب سخريته من إصابة مواطنه كارلوس إدواردو، خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وعبّر اللاعب عن غضبه من رد فعل جماهير الهلال وكتب عبر حسابه في "إنستجرام" : "حزين لمعرفتي أنه ما زال هناك عنصرية في هذا العالم".

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ولم يكتفي اللاعب بذلك، بل قام بنشر فيديو عقب حصول فريقه على اللقب القاري، وجاءت سخرية اللاعب البرازيلي عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، بأكل ”موزة“ وعلّق عليها قائلًا ”نحن الأبطال“، في إشارة إلى عدم الاكتراث بهذا الهجوم.

يُذكر أن اللاعب البرازيلي رافائيل سيلفا، قد هزّ شباك الهلال حينها مرتين في غضون أسبوع ليقود فريقه أوراوا ريد دياموندز الياباني للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالفوز 1-صفر على الفريق السعودي في إياب الدور النهائي.

وسجّل سيلفا هدف الفريق الياباني بالتعادل 1-1 في مباراة الذهاب في الرياض يوم السبت الماضي ليتفوق أوراوا 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.