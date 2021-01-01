ميكالي يشبه كاريلو بنيمار: يمكنه اللعب في أي نادٍ بالعالم

لاعب الهلال يجيد الابتكار والارتجال

أشاد روجيرو ميكالي؛ المدير الفني للهلال السعودي، بالبيروفي أندريه كاريلو؛ لاعب الزعيم، مشبهًا إياه بالبرازيلي نيمار دا سيلفا؛ لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

البيروفي كان قد انضم للأزرق في صيف 2018، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، على سبيل الإعارة، قبل أن يشتريه النادي السعودي نهائيًا في صيف 2019.

اقرأ أيضًا | فيديو | نزيف داخلي واختناق وفقدان ذاكرة .. مشاهد مرعبة في الملاعب العربية

وواجه كاريلو صعوبات في بداية مشواره مع الهلال، إذ تم استبعاده من منتخب بلاده، بداعي أنه لا يلعب في الدوريات الأوروبية، قبل أن يُجبر بأدائه الجهاز الفني لبيرو على ضمه خلال الفترة الأخيرة.

وقال ميكالي، خلال تصريحاته لـ" TV Perú Deportes": "كاريلو لاعب يمكنه في أي وقت من المباراة من ابتكار شيء مختلف، يعرف تمامًا كيف يبدع شيئًا جديدًا، هو من نوعية اللاعبين الذين يتمناهم أي مدرب في فريقه".

وأضاف: "كاريلو كنيمار دا سيلفا، كلاهما يجيد الابتكار والارتجال، وكلاهما يمكنه اللعب في أي فريق بالعالم".

واختتم: "أعتقد أن كاريلو يشعر بسعادة كبيرة في الهلال، كونه أكبر نادٍ في آسيا، وهو يريد أن يتواجد بمكان يتعامل به بطريقة جيدة، وهذا ما وجده بالزعيم، بجانب أن مستوى المنافسة عالٍ في الدوري السعودي".

يذكر أن كاريلو خاض 25 مباراة مع الزعيم في الموسم الجاري بمختلف البطولات، سجل خلالها سبعة أهداف، وصنع أربعة آخرين.