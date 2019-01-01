حارس مونتيري: اعتقدنا أن الكفة ستميل للهلال لكن الكرة تكافئ المجتهد

كاردينيس نجح في التصدي لركلتي جزاء، فمنح فريقه المركز الثالث

أكد كاردينيس؛ حارس مرمى مونتيري المكسيكي، أن فريقه نجح في الفوز أمام الهلال السعودي إثر اجتهاد زملائه، مشددًا على أنها كانت مواجهة قوية وممتعة.

الزعيم تلقى الهزيمة أمام الفريق المكسيكي بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما، ضمن مباراة تحديد المركز الثالث، بكأس العالم للأندية قطر 2019.

الأسد الفرنسي بافيتيمبي جوميس سجل هدف التعادل للأزرق بعد ست دقائق فقط من نزوله بديلًا في الشوط الثاني، حيث كان الهلال متأخرًا بثنائية مقابل هدف وحيد، بينما سجل البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الأول.

الهلال في المونديال - إنجاز ولكن..

وقال كاردينيس، خلال تصريحاته لقناة "الكأس": "في الحقيقة خضنا مباريات قوية ولعبنا بشكل جيد واستمتعنا بمواجهة الهلال، وإن كنا مع بداية الشوط الثاني اعتقدنا أن الكفة ستميل للخصم، لكن كرة القدم تكافئ من يجتهد"

وأضاف عن نجاحه في التصدي لركلتي جزاء: "هذا يعود إلى مجهود المجموعة ككل والمدرب، وأنا فقط جزء من الفريق، نحن في أفضل فترات الفريق واستثنائية، ونتمنى المواصلة على ذلك".

يذكر أن الهلال بدأ مشواره في المونديال بالفوز أمام الترجي التونسي؛ بطل دوري أبطال أفريقيا 2019، بهدف وحيد.

وفي مباراة قبل النهائي، خسر الزعيم أمام فلامنجو البرازيلي؛ بطل كأس ليبرتادوريس، بثلاثية مقابل هدف وحيد.

أما صاحب الميدالية البرونزية الفريق المكسيكي فبدأ مشواره بالفوز أمام السد القطري بثلاثية مقابل هدفين، وفي نصف النهائي، هُزم أمام ليفربول الإنجليزي بثنائية مقابل هدف وحيد.