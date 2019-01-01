خاص جول - رسالة جوميس للجماهير عقب هزيمة مونتيري

الأسد الفرنسي سجل بعد ست دقائق فقط من نزوله بديلًا، لكن فريقه خسر برونزية المونديال

وجه الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، رسالة لجماهير ناديه عقب خسارة فريقه مواجهة مونتيري المكسيكي، مؤكدًا أنه كان يتمنى إسعادهم.

الزعيم تلقى الهزيمة أمام الفريق المكسيكي بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما، ضمن مباراة تحديد المركز الثالث، بكأس العالم للأندية قطر 2019.

الأسد الفرنسي سجل هدف التعادل للأزرق بعد ست دقائق فقط من نزوله بديلًا في الشوط الثاني، حيث كان الهلال متأخرًا بثنائية مقابل هدف وحيد، بينما سجل البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الأول.

الهلال في المونديال - إنجاز ولكن..

وقال جوميس في رسالة خاصة لـ"جول GOAL": "أنا حقًا أحبكم واعتذر لكم، أتمنى أن نتمكن من التتويج أبطالًا لدوري أبطال آسيا العام المقبل، حتى نعود من جديد إلى المونديال".

يذكر أن الهلال بدأ مشواره في المونديال بالفوز أمام الترجي التونسي؛ بطل دوري أبطال أفريقيا 2019، بهدف وحيد.

وفي مباراة قبل النهائي، خسر الزعيم أمام فلامنجو البرازيلي؛ بطل كأس ليبرتادوريس، بثلاثية مقابل هدف وحيد.

أما صاحب الميدالية البرونزية الفريق المكسيكي فبدأ مشواره بالفوز أمام السد القطري بثلاثية مقابل هدفين، وفي نصف النهائي، هُزم أمام ليفربول الإنجليزي بثنائية مقابل هدف وحيد.