مفاجأة - اتهام للاعبي الهلال الدوليين بتناول مشروبات مشبوهة

عضو شرف النصر يؤكد أنه رأى الواقعة بعينه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

فجر سعد بن ثابت آل مغني؛ العضو الذهبي بنادي النصر السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل، حول تناول عدد من لاعبي المنتخب السعودي مشروبات مشبوهة، مطالبًا لجنة المنشطات بملاحقتهم.

العضو الذهبي أوضح أن الواقعة حدثت على متن إحدى خطوط الطيران الإماراتية، العائدة إلى المملكة السعودية فجر اليوم الإثنين.

وطالب بن ثابت لجنة المنشطات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم بضرورة التحقيق في الواقعة، كونهم ممثلين للأخضر.

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سعد بن ثابت كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عندما تلبس شعار الوطن وتمثل المنتخب يجب أن تكون قدوة في تصرفاتك، ولا تشرب مشروب يجعلك مكان الشبهة أمام الملأ، فجميع ركاب الطائرة استغربوا من تصرفاتكم، والبعض قال لكم استحوا، ما المشروب؟، لكن تصرفاتكم كانت غريبة عبر الخطوط الإماراتية".

وأضاف: "أتمنى من إدارة الهلال التأكد ومخاطبة الخطوط الإماراتية، وكشف أسماء اللاعبين اللذين كانوا على نفس الخطوط فجر هذا اليوم والكشف عليهم، يجب على أي لاعب دولي أن يحترم تصرفاته".

عندما تلبس شعار الوطن وتمثل المنتخب يجب ان تكون قدوه في تصرفاتك ولا تشرب مشروب يجعلك مكان الشبهه امام الملا فجميع ركاب الطياره استغربو من تصرفاتكم والبعض قالكم افا استحو لانعلم ما المشروب لكن تصرفاتكم كانت غريبه عبر الخطوط الاماراتيه 👌 — سعد بن ثابت آل مغني (@SAADmughni) September 23, 2019

يذكر أن الهلال يستعد لمواجهة التعاون في 26 من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلاقي الزعيم بعدها السد القطري في الأول من أكتوبر المقبل، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.