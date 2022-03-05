يرى الإعلامي خالد أبو غانم، أن نادي الهلال هو الأقرب لتحقيق بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيفقد الكثير من النقاط الفترة القادمة.

ما هو وضع الهلال بترتيب الدوري السعودي وحظوظه؟

يحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة من 20 مباراة، ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة، بينما يتصدر الترتيب الاتحاد برصيد 54 نقطة من 22 مباراة.

ويتبقى للهلال 3 مباريات مؤجلة، الأولى ستقام يوم الثلاثاء القادم أمام الاتحاد، والثانية أمام الاتفاق والثالثة أمام الفيحاء، وفي حالة الفوز في المباريات الثلاثة، سيتقلص الفارق بينه وبين الاتحاد المتصدر إلى 5 نقاط بدلًا من 14 نقطة.

الهلال يتبقى له مباراة أخرى أمام الاتحاد في الدور الثاني، وفي حالة فوزه بتلك المباراة أيضًا، سيتقلص الفارق إلى نقطتين، وهو الأمر الذي سيجعله المنافس المباشر على لقب الدوري في الأمتار الأخيرة.

الاتحاد بطل الدوري والكأس مع دياز!

أبو غانم قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "الاتحاد قدم هذا الموسم أداءً مميزًا، وظهر الفريق قويًا ومنظمًا، واستطاع أن ينضج فنيًا، ولكن أقول أن الهلال مع دياز بطلًا للدوري والكأس هذا الموسم".

وتابع: "الاتحاد سيلعب أمام كل الفرق المهددة بالهبوط، باستثناء الشباب، وستكون مبارياته صعبة وسيفقد الكثير من النقاط، والهلال مع دياز يستطيع أن يحصد كافة النقاط المتبقية في الدوري هذا الموسم".

الإعلامي الرياضي واصل: "هذه قناعتي، مباراة الشباب ببطولة الكأس محسومة، وفي النهاية الدوري سيكون من نصيب الهلال".

واختتم حديثه قائلًا: "الهلال يملك كل المقومات لتحقيق كامل النقاط، وقلت هذا الكلام قبل كأس العالم للأندية، والفريق مع دياز يقدم أداءً ممتعًا".

🗣 خالد أبوغانم: الاتحاد نضج فنيا .. لكن يظل الهلال مع "دياز" بطل الدوري وبطل الكأس.

الحصاد الرياضي ...@alghanim70 pic.twitter.com/5iDNhtNiyy — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 4, 2022

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