الهلال مداعبًا تشيلسي: ننتظركم الأربعاء!

داعب نادي الهلال نظيره تشيلسي الإنجليزي، بعد وصوله إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على الجزيرة الإماراتي في ربع النهائي.

الهلال حقق انتصارًا عريضًا على الجزيرة بسداسية مقابل هدف، باللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي تشيلسي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يرصد فيها نتيجة مباراة الهلال والجزيرة، ليعلن عن مواجهة الفريق السعودي بنصف نهائي المونديال.

وكتب تشيلسي عبر حسابه تغريدة جاء فيها: "فوز الهلال 6-1 الليلة، يعني أننا سنواجههم في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الأربعاء!".

الحساب الرسمي لنادي الهلال تفاعل مع تغريدة تشيلسي، حيث قام بالرد عليها قائلًا: "أراك يوم الأربعاء القادم".

ويستعد الهلال لمواجهة تشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الأربعاء القادم، على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، ليتم تحديد المتأهل إلى المباراة النهائية.

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وعلى جانب آخر، سيلعب الأهلي المصري أمام بالميراس البرازيلي مباراة نصف النهائي، ليتم تحديد المتأهل إلى النهائي من الطرفين.