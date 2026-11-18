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مع كل يوم يمر؛ تقترب عقود ناصر الدوسري ومحمد كنو من النهاية، مع عملاق الرياض الهلال.

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الدوسري البالغ من العمر 27 سنة، هو أحد أبناء الهلال؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول صيف 2018.

أما كنو البالغ من العمر 32 سنة؛ فانضم إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم صيف عام 2017، قادمًا من نادي الاتفاق.

جديد ملف ثنائي الهلال

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية" أن إدارة الهلال، قررت تجديد عقد الدوسري؛ وذلك قبل دخوله "الفترة الحرة"، في يناير القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الزعيم الهلالي، سيعقدون جلسة مع اللاعب في أقرب وقتٍ ممكن؛ من أجل مناقشة بنود العقد الجديد، وضمان استمراره مع الفريق الأول.

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وشددت الصحيفة على أن قرار الهلال، بتجديد عقد ناصر الدوسري؛ يأتي بناءً على توصية خاصة من الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول.

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وبخصوص كنو، لم يفتح مجلس إدارة الهلال ملف تجديد عقد اللاعب، حتى وقت كتابة هذا الخبر؛ حسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، مساء يوم الأربعاء.

الهلال يمر بفترة جيدة في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ حيث "يتصدر" جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع التأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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كما يحتل الفريق الهلالي أيضًا، "وصافة" ترتيب منطقة الغرب من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الموسم الرياضي الحالي.