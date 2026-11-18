مع كل يوم يمر؛ تقترب عقود ناصر الدوسري ومحمد كنو من النهاية، مع عملاق الرياض الهلال.
الدوسري البالغ من العمر 27 سنة، هو أحد أبناء الهلال؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول صيف 2018.
أما كنو البالغ من العمر 32 سنة؛ فانضم إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم صيف عام 2017، قادمًا من نادي الاتفاق.
جديد ملف ثنائي الهلال
وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية" أن إدارة الهلال، قررت تجديد عقد الدوسري؛ وذلك قبل دخوله "الفترة الحرة"، في يناير القادم.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الزعيم الهلالي، سيعقدون جلسة مع اللاعب في أقرب وقتٍ ممكن؛ من أجل مناقشة بنود العقد الجديد، وضمان استمراره مع الفريق الأول.
وشددت الصحيفة على أن قرار الهلال، بتجديد عقد ناصر الدوسري؛ يأتي بناءً على توصية خاصة من الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول.
وبخصوص كنو، لم يفتح مجلس إدارة الهلال ملف تجديد عقد اللاعب، حتى وقت كتابة هذا الخبر؛ حسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، مساء يوم الأربعاء.
الهلال يمر بفترة جيدة في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ حيث "يتصدر" جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع التأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
كما يحتل الفريق الهلالي أيضًا، "وصافة" ترتيب منطقة الغرب من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الموسم الرياضي الحالي.
عرض ملف تعريف المؤلف
أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".