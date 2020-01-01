نوير على طريقة الدعيع في نهائي دوري الأبطال

حارس بايرن ميونخ تألق بشكل كبير خلال مواجهة باريس سان جيرمان

نشر محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة المرمى السعودية، لقطة للألماني مانويل نوير؛ حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا، مقارنًا إياه بلقطة قديمة له.

الحارس الألماني قاد البافاري أمس الأحد، للتتويج بطلًا لدوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخه، بعدما تغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف نظيف، سجله كينجسيلي كومان في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

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وشهد اللقاء تألق كبير لنوير أمام هجمات البي آس جي، كان منها تصديه الرائع بالقدم لتسديدة البرازيلي نيمار دا سيلفا، وهي اللقطة التي نشرها أسطورة السعودية.

الدعيع نشر لقطة نوير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ومعها تصديه الرائع لتسديدة ياسر القحطاني؛ نجم الهلال الأسبق، خلال حفل اعتزال الأخير، معلقًا: "اترك لكم التعليق؟".

وجاء رد القحطاني على التغريدة معلقًا: "عظيم من يومك يا أسطورة".

اترك لكم التعليق ؟ pic.twitter.com/atdaUjSN1H — محمد الدعيع (@MohammedAlDeaye) August 24, 2020

يذكر أن الدعيع الملقب بالأخطبوط قدم أداءً رائعًا في اعتزال القحطاني رغم بلوغه سن الـ48، نال على إثره عديد الإشادات من الجماهير والنقاد والمحليين.