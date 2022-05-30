"الهلال ليس مثل غيره، يومان وتنتهي الأفراح ويحضر التركيز"

الهلال تقدم لصدارة الدوري السعودي

طالب سلطان زاهد عضو شرف الهلال اللاعبين بالتركيز خلال المباراتين الأخيرتين لحسم لقب الدوري السعودي رسميًا، مشيرًا إلى أن الزعيم ليس مثل غيره ولا يحتفل إلا عند نهاية الموسم.

الهلال تقدم لصدارة الدوري السعودي مستفيدًا من انتصاره على أبها 2-0 وخسارة الاتحاد أمام الطائي بهدف نظيف، وقد أصبح يمتلك مصيره بيده حيث يكفيه الفوز على الفتح والفيصلي دون النظر لنتائج منافسه ليُتوج بطلًا للدوري.

ماذا قال عضو شرف الهلال عن الدوري؟

زاهد أوضح خلال حسابه الرسمي على تويتر أن الهلال لا يفرح بالانتصارات سوى لعدة أيام ثم يستعيد تركيزه لمواصلة النتائج الإيجابية، مشيرًا إلى أن وقت الاحتفال هو عند الحسم رسميًا.

إذ كتب "الدوري هلالي .. جمله ترددت كثيرًا".

تابع "يتوقعوا أن الهلال تطول أفراحه مثل غيره، كلها يومين بالكثير ويعود لتركيزه على الأهم، فوز مفرح مهم وجميل ولكن "لم ينتهي شيء بعد"".

أتم "أمامنا الفتح و الفيصلي وإن أردنا البطولة علينا احترام الخصوم ومواصلة المستويات الجميلة وبإذن الله نفرح بالدوري".

الدوري هلالي،،جمله ترددت كثيراً

يتوقعوا ان الهلال تطول افراحه مثل غيره

كلها يومين بالكثير ويعود لتركيزه على الاهم

فوز مفرح مهم وجميل ولكن "لم ينتهي شيء بعد"

امامنا الفتح و الفيصلي وإن اردنا البطوله علينا احترام الخصوم و مواصلة المستويات الجميله

وبإذن الله نفرح بالدوري🙏🏼💙 pic.twitter.com/lAE8nP6Con — Sultan Zahid (@sultan_m_zahid) May 30, 2022

ما وضع المنافسة بين الهلال والاتحاد في الدوري السعودي؟

الهلال تقدم لصدارة جدول الترتيب بفارق المواجهات المباشرة مع الاتحاد، بعد تساويهما في المقدمة برصيد 61 نقطة لكل منهما، إذ كان الزعيم قد نجح في الفوز على العميد ذهابًا إيابًا في الدوري السعودي هذا الموسم 2-1 و3-1.

الهلال سيُواجه الفتح والفيصلي في آخر جولتين من الدوري السعودي، فيما سيلعب الاتحاد ضد الاتفاق والباطن، وهي مباريات جميعها صعبة نظرًا لكفاح الأندية الأربعة للنجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

يُشار إلى أن الهلال نجح في الفوز بالدوري السعودي خلال الموسمين الأخيرين و4 مرات في السنوات الخمسة الأخيرة، لم يفلت منه سوى موسم 2018-2019 الذي تُوج به النصر.

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