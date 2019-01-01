لوشيسكو: لا أفكر في الرحيل عن الهلال

المدرب الروماني يؤكد أن الدوري السعودي أفضل من نظيره الروماني

أكد الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، أنه باقٍ مع الزعيم حتى نهاية عقده، معبرًا عن شعوره بالسعادة في المملكة السعودية.

الروماني حضر لقيادة الزعيم في يوليو الماضي، لينجح معه في حصد لقب دوري أبطال آسيا، البطولة الغائبة عن الأزرق وعن أندية السعودية بشكل عام منذ سنوات عدة.

وصعد الأزرق مع لوشيسكو لكأس العالم للأندية 2019 لأول مرة في تاريخه، واحتل به المركز الرابع.

وقال لوشيسكو، خلال تصريحاته لصحيفة "Digi Sport": "كرة القدم في السعودية حقيقية أكثر بكثير مما هي عليه في رومانيا، هنا يوجد استثمارات ضخمة، يُسمح لنا بضم سبعة لاعبين أجانب للفريق، هناك أموال جيدة ولاعبون على جودة عالية بجانب اللاعبين كبار السن الذين يضيفون شيئًا خاصًا للفريق".

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وأضاف: "تجربتي في الهلال أثبتت أن لدي فريق قادر على مجاراة فريق كبير كفلامنجو البرازيلي، وإن كنت أشعر بالأسف لعدم صعودنا لنهائي كأس العالم للأندية، فهذه اللحظات لا تتكرر كثيرًا في الحياة، أشعر ببعض الحزن، لكن في الوقت نفسه سعيد بالأشياء الجيدة التي حققناها".

المدرب الروماني تابع: "أشعر بسعادة كبيرة مع الهلال، حققنا الفوز بدوري أبطال آسيا وهي تجربة جديدة كليًا عليّ، مر قبلي عديد المدربين الرومانيين أصحاب الأسماء المهمة من هنا، وأعلم تمامًا حجم الضغط الموضوع عليّ، لكنني بحالة جيدة، ولا أفكر في الرحيل، فلدي عقد مع الهلال ممتد لعام ونصف".

يذكر أن الهلال يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، بفارق خمس نقاط عن النصر محتل الصدارة، لكن العالمي خاض 13 مباراة.