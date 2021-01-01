خيار مفاجئ يقتحم قائمة المرشحين لتدريب الهلال

النادي يبحث عن مدرب جديد

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تفاصيل النقاشات الدائرة في إدارة الهلال حول ملف المدرب الجديد الذي سيخلف البرازيلي روجيرو ميكالي في قيادة الفريق، والذي عُين عقب إقالة الروماني رازفان لوشيسكو.

ولم يُقدم ميكالي الأداء المطلوب مع الهلال، وقد أثار غضب الجماهير الزرقاء بالمستوى السيئ الذي ظهر به الفريق خلال دور المجموعات من دوري أبطال آسيا وتأهله الصعب والدرامي لربع النهائي.

الهلال حقق 3 انتصارات فقط وخسر مرتين وتعادل في المباراة الأخيرة، وقد كاد على حافة الخروج من البطولة لولا هدية الأهلي والدحيل الثمينة التي منحته بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

النادي السعودي ارتبط بالعديد من المدربين خلال الأسابيع الأخيرة أبرزهم مارسيلو جاياردو وميريل رادوي، لكن الرياضية كشفت عن خيار مفاجئ اقتحم قائمة المرشحين ويجري النقاش حوله حاليًا في أروقة الهلال.

ذلك الاسم هو البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق بنفيكا والذي سبق وأن تولى تدريب الهلال لعدة أشهر بداية موسم 2018-2019 وتُوج معه بكأس السوبر السعودي.

الغريب في تواجد المدرب المخضرم في قائمة المرشحين لتدريب الهلال هو أن رحيله جاء بعد خلاف مع الإدارة حول تجديد عقده، وقد قيل كذلك أن عددًا من اللاعبين اشتكوا من أسلوبه الصارم في التدريب.