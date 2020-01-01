لوشيسكو يحصد جائزة أفضل مدرب في غرب آسيا

مدرب الهلال فاز في استفتاء الاتحاد الآسيوي

كلل الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، موسمه الرائع مع الزعيم بجائزة شخصية، حيث فاز بالأفضل في غرب آسيا من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحصل المدرب الروماني على النسبة الأعلى في التصويت الذي أطلقه الاتحاد عبر موقعه الرسمي، حيث فاز بنسبة 84%، ليسيطر على الاستفتاء بنسبة كبيرة.

فوز لوشيسكو بالجائزة جاء بعدما قاد الأزرق للتتويج بطلًا لدوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا ريدز الياباني بالفوز في الذهاب بهدف وحيد، وفي الإياب بثنائية نظيفة.

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وكان الزعيم مع مدربه قريبًا من حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أيضًا إلا أن النصر تفوق عليه في الجولة الأخيرة بفارق نقطة وحيدة.

يذكر أن كتيبة لوشيسكو تستعد حاليًا لمواجهة الاتفاق بعد غدٍ الخميس، على ملعب جامعة الملك سعود، بربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

على مستوى الدوري المحلي، فيحتل الهلال صدارة جدول الترتيب برصيد 30 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن النصر، صاحب الوصافة بنفس الرصيد من النقاط.