"الهلال لم يجد مشكلة مع بيريرا .. لأن النصر لم ينافسه"

سخرية من تعاقد الهلال مع بيريرا

يرى الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح، أن نادي الهلال لم يجد صعوبة في التفاوض مع البرازيلي ماتيوس بيريرا جناح فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال أعلن رسميًا عن تعاقده مع ماتيوس بيريرا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد توقيعه على عقود انتقاله إلى الزعيم لمدة 3 مواسم قادمة.

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الفريح كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يسخر خلالها من إتمام الهلال صفقة التعاقد مع ماتيوس بيريرا.

وجاء نص تغريدة الفريح كالآتي: "أول مرة أشوف ارتياح هلالي بالتفاوض، السبب: النصر لم ينافسهم في الصفقة".

تغريدة الفريح جاءت كسخرية من الهلال، بعد واقعة خطف النصر للبرازيلي أندرسون تاليسكا من الهلال في اللحظات الأخيرة، بعدما كان قريبًا للغاية من الانتقال إلى الزعيم.

ونجح الهلال في إبرام الصفقة الثالثة، بالتعاقد مع حمد اليامي ظهير القادسية، والمالي موسى ماريجا مهاجم بورتو البرتغالي، ثم ماتيوس بيريرا.