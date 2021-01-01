لقطة اليوم في الدوري السعودي | فيديو .. مشادة بين الشهراني والمعيوف ورد الحمدان

اختتمت اليوم مباريات الدور الأول بالمملكة السعودية

لقطات مثيرة وشيقة عديدة تشهدها مباريات الدوري السعودي، سواء داخل أو خارج الملاعب الخضراء، وقد جمعنا لكم في جول النسخة العربية أبرز وأجمل لقطات اليوم الإثنين الذي شهد إقامة 3 مباريات في ختام الجولة الـ15.

التعاون انتصر أمام ضمك 3-1، وتعادل الهلال أمام الفيصلي 1-1، فيما فاز الشباب أمام الوحدة 4-2.

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مواجهة الزعيم أمام العنابي شهدت لقطتين مثيرتين، الأولى في الدقيقة 83 من عمر المباراة، إذ دخل ثنائي الأزرق؛ عبد الله المعيوف وياسر الشهراني في مشادة كلامية، بعدما تسبب الثاني في احتساب ضربة جزاء على الهلال، نجح منها الفيصلي في تسجيل هدف التعادل، إذ وبخ الحارس اللاعب على لمسه للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

أما اللقطة الثانية فكانت بعد إطلاق صافرة النهاية، إذ دخل أفراد من الجهازين الفنيين للفريقين في مشادة كلامية أخرى، تواجد بها بعض اللاعبين، قبل تدخل سعود كريري؛ مدير الكرة بالهلال، لتهدئة الأجواء.

على جانب آخر، شهدت مواجهة التعاون وضمك الهاتريك الرابع في الموسم الجاري من الدوري السعودي، عن طريق الكاميروني ليندر تاوامبا، ليلحق بالثلاثي عمر السومة (الأهلي)، ديمتري بيتراتوس (الوحدة)، وكارلوس ستراندبيرج (أبها).

أما مباراة الشباب أمام الوحدة، فأثار احتفال لاعب الليوث عبد الله الحمدان بهدفه جدلًا واسعًا، إذ أنه وضع إصبعيه في أذنه، للإشارة لعدم سماعه أيٍ مما يقال عنه خلال الفترة الحالية.

وتدور أحاديث كثيرة حول اللاعب الشاب حاليًا، بعدما دخل الفترة الحرة مع الليوث، ولم يجدد عقده حتى الآن، إذ أكد خالد البلطان؛ رئيس النادي، أنه يبالغ في مطالبه المادية.

يذكر أن الهلال هو بطل الشتاء، إذ أنهى الدور الأول متصدرًا لجدول الترتيب بـ30 نقطة، يليه الشباب والأهلي بـ29 نقطة، فيما يحل الاتحاد رابعًا بـ25 نقطة.