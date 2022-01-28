"الهلال لديه مشكلة كبيرة، وجارديم لا يعلم عنها"

كشف الناقد الرياضي بدر الرزيحان عن مشكلة كبيرة موجود في الهلال لا يعلم المدير الفني ليوناردو جارديم عنها شيئًا، منتقدًا ضمن حديثه تعاقدات الفريق الهجومية.

الهلال كان نشيطًا للغاية في سوق الانتقالات الشتوي الجاري، إذ ضم البرازيلي ميشايل بجانب الثلاثي السعودي عبد الرحمن العبيد وسعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي، بجانب حصوله على توقيع محمد العويس حارس مرمى الأهلي.

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الرزيحان وخلال حديثه في قناة 24 الرياضية السعودية انتقد تعاقد أندية الدوري السعودي مع مهاجمين جدد في سوق الانتقالات الشتوي الجاري رغم معاناتهم دفاعيًا وعدم وجود أي مشاكل هجومية لديهم، وقد ضرب مثلًا بناديي الاتفاق والهلال.

وانتقل الناقد الرياضي للحديث عن الهلال تحديدًا، مشيرًا إلى أن الفريق يُعاني من مشاكل دفاعية كبيرة وجارديم لا يعلم عنها شيئًا بدليل عدم تحركه لحلها، ومنتقدًا عدم دعم الإدارة للدفاع رغم الحاجة لذلك.

وأضاف "الهلال استقبل 20 هدفًا خلال 17 مباراة من الدوري السعودي، الفريق استقبل 6 أهداف خلال 3 مباريات أمام الفيصلي والتعاون، الفريق قوي جدًا هجوميًا لكن المشكلة الكبيرة في الدفاع، والسؤال أين جارديم من تلك المشكلة؟ هل هو حتى الآن لا يعلم عن تلك المشكلة؟".

تابع "الهلال لا يمتلك أي لاعب سريع في الخط الخلفي سوى ياسر الشهراني، وكثيرًا ما يُغطي خلف المدافعين، وكذلك لا يمتلك الهلال أي لاعب جيد في الكرات الهوائية، ولذا كل الكرات الثابتة خطيرة على مرمى الهلال، الفريق لا يوجد لديه لاعب من خصائصه إجادة الكرات الهوائية، مثل عبد الإله العمري مثلًا".

يُشار إلى أن بطل آسيا يستعد حاليًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التي ستنطلق في الإمارات يوم 3 فبراير القادم، وسيلعب الهلال أمام المتأهل من الجزيرة الإماراتي وبيري التاهيلي يوم 6 فبراير.