8 قرارات جديدة ضد الهلال .. لجنة الانضباط تختتم عقوبات الموسم

عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي تسبب في جملة غرامات على الأندية

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس، آخر قراراتها للموسم الرياضي 2020-2021، والتي جاءت أغلبها ضد نادي الهلال.

الموسم المحلي في السعودية انتهى في 30 من مايو الماضي، بتتويج الهلال بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والفيصلي بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين.

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وجاءت عقوبات لجنة الانضباط جميعها ضد الهلال والاتفاق والفيصلي والوحدة والشباب والاتحاد، لعدم الالتزام بارتداء الكمامة وفقًا للبروتوكول المتبع في الملاعب، منذ أزمة فيروس كورونا.

الزعيم غُرم بتسعة آلاف ريال ونصف، لعدم التزام كل من: أندريه كاريلو، هتان باهبري، حبيب الوطيان، متعب المفرج، بافيتمبي جوميس، محمد جحفلي، سيباستيان جيوفينكو ولوسيانو فييتو، خلال مواجهة الفيصلي في الجولة الأخيرة.

أما الفيصلي فجاءت غرامته بقيمة تسعة آلاف ريال، لعدم التزام لاعبيه في نهائي كأس الملك أمام التعاون، إذ لم يتبع البروتوكول كل من: ميركل ألكسندر، مصطفى بصاص، جيليرمي أوجوستو، وليد الأحمد، إسماعيل عمر، أحمد الكسار، محمد الصعيري، محمد النخلي ومشعل خير الله.

فيما غُرم الاتفاق ألفي ريال فقط، بسبب الثنائي خالد عطوي وفايز السبيعي، وهي نفسها قيمة عقوبة الشباب، بسبب الثنائي جمال باجندوح وطارق بن جاد، أما الاتحاد فألف ريال فقط، لعدم التزام حسن خليفة.

اللجنة ضاعفت عقوبة الوحدة، نظرًا لتكرار الخطأ نفسه، إذ تم تغريمه 2250 ريال، لامتناع مسؤوليه توفيق تونسي عن ارتداء الكمامة.

يذكر أن الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين من المقرر أن ينطلق في أغسطس المقبل.