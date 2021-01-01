الرجل المليونير .. كاريلو يبدأ رسم طريقه بعيدًا عن كرة القدم

لاعب الهلال يخطط للتوسع في المملكة السعودية

يعلم جيدًا البيروفي أندريه كاريلو؛ جناح أيمن الهلال السعودي، أنه مهما طالت مسيرته في الملاعب، فحتمًا سيأتي اليوم الذي يعلن به اعتزاله نهائيًا، فكرة القدم مصدر دخل غير دائم.

البيروفي صاحب الـ29 عامًا، والذي يمتد عقده مع الزعيم حتى نهاية موسم 2022-2023، بدأ بالفعل رسم طريقه بعيدًا عن كرة القدم، كي يكون له مصدر دخل عقب الاعتزال.

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ووفقًا لصحيفة "el futbolero" البيروفية فإن كاريلو اقتحم عالم الموضة والأزياء، بفتح شركة جديدة بالشركة مع زميله جيفرسون فارفان، إذ بدأت الشركة عملها ببيرو خلال الأيام الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة ستبدأ أولًا تجارتها في بيرو، لكن كاريلو يأمل أن يتوسع ويصدر لمتاجر المملكة السعودية، مستغلًا الشعبية الكبيرة التي صنعها بالمملكة، وموضحة أنه يخطط ليصبح مليونيرًا عقب نهاية مسيرته في الملاعب.

يذكر أن كاريلو يلعب للزعيم منذ صيف عام 2019، إذ انضم له قادمًا من بنفيكا البرتغالي، وشارك الموسم الجاري في 24 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف، وصنع أربعة آخرين.

وحصد الجناح البيروفي أربع بطولات مع الزعيم، هي: دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا.