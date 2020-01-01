كاريلو يرفض وصف انضمامه للهلال بـ "خطوة للخلف" في مسيرته

النجم البيروفي يُشيد بالدوري السعودي

أشاد أندريه كاريلو نجم الهلال بالدوري السعودي مؤكدًا أنه بطولة تنافسية للغاية، كما رفض وصف انتقاله من بنفيكا للعب في السعودية وقارة آسيا بأنه خطوة للخلف في مسيرته الكروية.

الجناح صاحب الـ28 عامًا أجرى حوارًا مع صحيفة الجزيرة السعودية وصف خلاله فرق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بأنها قوية وعنيدة سواء تلك الكبيرة التي تنافس في المقدمة أو حتى الصغيرة التي تقاتل لعدم الهبوط.

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مضيفًا حول ما يُقال عن أن رحيله عن أوروبا للعب في الهلال تراجعًا في مسيرته الكروية "لا أعتقد ذلك، إذا تحدثت عن فترتي في بنفيكا برأيي لم أحصل على الدقائق التي استحقها للعب ولكن في الهلال حصلت على فرصة أكبر للعب والجماهير تحبني والنادي يحبني والجمهور راضٍ عني".

أضاف مقارنًا بين الناديين "في بنفيكا كنا دائمًا ننافس على البطولة وأيضًا هنا في الهلال دائمًا ننافس على البطولات، وهناك في أوروبا بنفيكا لم يكن مرشحًا للتنافس على دوري أبطال أوروبا على العكس هنا في الهلال فهو مرشح دائمًا للفوز بدوري الأبطال الآسيوي، وفي سنتي الأولى نافسنا على آسيا وحققناها وهذا شي كبير".

وحول نظرة الجماهير في بيرو لوجوده في الهلال، قال اللاعب ""بكل صدق إذا أخذنا رأي غالبية الجماهير في البيرو فهم ليسوا بذات الرضا عن وجودي هنا في الدوري السعودي وهذا الشيء لا يهمني كثيرًا، حيث إنني هنا سعيد وراضٍ عن الخطوة التي اتخذتها وأنا هنا أنافس على جميع البطولات سواء الدوري أو آسيا أو الكأس".

"من ناحية المتابعة فيصعب عليهم متابعة جميع المباريات لأنها لا تنقل هناك ولكن أحيانًا عندما نفوز في مباريات مهمة أو أسجل الأهداف تجد أن الجماهير هناك تابعت هذا الخبر والهدف الذي سجلت، وبالمقارنة مع عندما كنت في أوروبا فهم كانوا يتابعونني هناك أكثر، ولكنني سعيد جدًا بوجودي هنا، فمستوى المنافسة قوي وأنا ألعب لفريق كبير ولا أنسى أن ذلك لم يضر بي، حيث أنني أوجد في تشكيلة المنتخب ودائمًا يتم استدعائي".

وتوجه كاريلو بالشكر لسامي الجابر رئيس الهلال السابق الذي ضمه لصفوف الفريق، كما أشاد بإمكانيات زملاءه اللاعبين مؤكدًا قدرتهم على اللعب في الدوريات الأوروبية، قبل أن يتحدث عن خسارة الديربي أمام النصر 3 مرات.

إذ قال " من هذه الناحية نحن نعرف النصر هو فريق قوي ونحترمه ونعرف لاعبيهم مثل ما هم يعرفوننا، وصحيح أننا خضنا أمامهم ثلاث مباريات وكونهم تفوقوا علينا آنذاك فنحن نأخذ بمسؤوليتنا وكل مباراة كان لها ظروفها ونحن نريد الفوز، وفي إحدى المباريات كان الفوز فيها يقرّبنا من اللقب ولكن خسرنا ولكن هذا لا يعني أننا فريق أقل فنحن نعد أنفسنا دائماً للعب بشكل قوي أمام الجميع، وسعيدون بما وصلنا إليه كمجموعة من تجانس وبطولات".

وأتم مؤكدًا عزم الهلال على تحقيق المزيد من البطولات والانتصارات، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.