"الدوري في الملعب وليس المكتب، لن تُخصم نقاطًا من الهلال أو الاتحاد"

أكد الناقد الرياضي محمد الدويش أن لقب الدوري السعودي هذا الموسم لن يُحسم سوى في الملعب، ولم يتأثر صراع الاتحاد والهلال عليه أبدًا بقرارات اتحاد كرة القدم السعودي بلجانه المختلفة في القضايا المنظورة أمامه.

الجمهور السعودي يعيش موسم القضايا حاليًا في الدوري، إذ ينشغل الرأي العام بقضيتين من العيار الثقيل، الأولى خاصة بمحمد كنو لاعب وسط الهلال وتوقيعه للنصر قبل تجديد عقده مع فريقه، والثانية شكوى النصر ضد الاتحاد واتهامه بتحريض مهاجمه السابق عبد الرزاق حمدالله لفسخ عقده.

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وينتظر الجميع قرارات لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ولجنة الانضباط فيما يخص القضيتين، ومن التي من المتوقع أن تصدر بعد إجازة عيد الفطر السعيد وقبل استئناف الدوري السعودي في الخامس من مايو القادم.

الصحفي المخضرم أكد أن القرارات المتوقعة بخصوص القضيتين لن تتضمنا أبدًا خصم نقاط أو تهبيط فريق لدوري الدرجة الأولى، وقد دعا جميع المنتظرين لذلك وتأثيره على صراع الدوري بنسيان الأمر تمامًا والتركيز في الملعب.

إذ كتب عبر تويتر "للمرة العاشرة أقول: لايوجد بلائحة الاحتراف عقوبة خصم نقاط ولا تهبيط .. يعني العقوبات بقضية كنو و قضية حمدالله لو تقررت فلن تؤثر على الترتيب .. الدوري في الملعب وليس في المكتب !".

للمرة العاشرة أقول :

لايوجد بلائحة الاحتراف عقوبة خصم نقاط ولا تهبيط .. يعني العقوبات بقضية #كنو و قضية #حمدالله لو تقررت فلن تؤثر على الترتيب ..

الدوري في الملعب وليس في المكتب ! — محمد الدويش (@Aldowayesh) April 26, 2022

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الهلال الذي يمتلك مباراتين مؤجلتين أمام الفيحاء والاتفاق، ويتواجد النصر ثالثًا بـ48 نقطة ثم الشباب رابعًا بفارق نقطة.