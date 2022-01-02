"الهلال قدم عرضًا جديدًا ومغريًا، وذلك موقف كنو وشقيقه"

كشف الناقد الرياضي عبد الرحمن الجماز عن آخر تطورات تجديد عقد محمد كنو لاعب وسط الهلال، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أنه أصبح حرًا في التوقيع لأي فريق جديد مع انطلاق يناير الجاري.

الهلال نجح مؤخرًا في تجديد عقد لاعبيه، سالم الدوسري ومحمد البريك، وقد أجرى عدة مفاوضات مع كنو وشقيقه، المسؤول عن إدارة أعماله، لكنها لم تُسفر عن التوصل لاتفاق بعد.

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الجماز أوضح أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل قدم عرضًا جديدًا ومغريًا لكنو لكن الرد من اللاعب وشقيقه لم يصله بعد، مشيرًا إلى أن الكرة في ملعبهما الآن لحسم موقفهما من تجديد العقد والبقاء في النادي العاصمي من عده.

إذ كتب عبر تويتر "الهلال قدم عرضًا جديدًا ومغريًا لمحمد كنو، ولم يتلق الرد من وكيله [ شقيقه ] حتى اللحظة !! الكرة الآن في مرمى محمد كنو وشقيقه بالبقاء في الزعيم من عدمه".

كانت مصادر صحفية قد كشفت عن تلقي صاحب الـ27 عامًا عرضين من النصر والاتحاد للتوقيع معه خلال يناير الجاري، ومن ثم محاولة شراء المدة المتبقية من العقد أو ضمه بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت المصادر أن عرض النصر بلغ 9 ملايين ريال سعودي سنويًا، فيما عرض الاتحاد هو الأعلى وقد بلغ 10 ملايين ريال سعودي سنويًا مع فيلا وسيارة ضمن عقد يمتد لـ4 مواسم.