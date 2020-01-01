الجابر: لا تقارنوا الهلال بالوحدة الإماراتي .. والدعيع: ما يحدث من الاتحاد الآسيوي ليس بجديد

الزعيم يواجه شهر خودرو بقائمة من 14 لاعبًا فقط!

انتقد نجما الهلال السعودي السابقان؛ سامي الجابر ومحمد الدعيع، موقف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في التعامل مع الظروف الصعبة التي يعاني منها الزعيم خلال الفترة الحالية، مطالبين إياه بتطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

فيروس كورونا المستجد ضرب بعثة الزعيم المتواجدة في قطر حاليًا، لخوض منافسات دوري أبطال آسيا، إذ أصاب 15 فردًا منها، كان آخرهم المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس والجناح سالم الدوسري والمدافع علي البليهي.

ورفض الاتحاد القاري طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم بتأجيل مواجهة الأزرق المقرر لها اليوم الأحد، أمام شهر خودرو الإيراني، لمدة 24 ساعة فقط، إذ أصر على إقامتها في موعدها المحدد مسبقًا. (طالع التفاصيل)

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وكتب الجابر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " محاولة الربط بين حالة انسحاب فريق الوحدة الامارتي و رفض الاتحاد الاسيوي مطالبة بالتأجيل و مطالبة الهلال بالانسحاب و الضغط على الاتحاد الاسيوي لعدم ايجاد حل غير منطقية مطلقاً.

وأضاف: "الهلال حضر كما هو مجدول من قبل الاتحاد الاسيوي وشارك بقائمة ناقصة في اولى المباريات و تزايد عدد الاصابات و الفريق في ضيافة الاتحاد الاسيوي الذي يفترض ان يتحرك ليس لاستثناء الهلال و محاباته بل لضمان استمرار البطولة و للمحافظة على سمعته كاتحاد قادر على ايجاد الحلول".

واختتم: " الاتحاد الاسيوي ليس مطالب باحترام حامل اللقب بل باحترام عدالة المنافسة و ضمان الفرص المتساوية لمن حضر لاكمال مشواره في البطولة".

محاولة الربط بين حالة انسحاب فريق الوحدة الامارتي و رفض الاتحاد الاسيوي مطالبة بالتأجيل و مطالبة الهلال بالانسحاب و الضغط على الاتحاد الاسيوي لعدم ايجاد حل غير منطقية مطلقاً 1️⃣ — سامي الجابر (@SamiAlJaber) September 19, 2020

من جانبه، قال الدعيع، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية: "مواقف الاتحاد الآسيوي مع الأندية السعودية ومع الهلال خاصةً، كلنا نتذكر موقف الاتحاد القاري ضد الزعيم في مباراة سيدني الشهيرة في النهائي والفضائح التحكيمية بها، وملاعب إيران وما حدث بها، لذلك كنت متوقعًا رفضه".

وأضاف: "الاتحاد الآسيوي يضغط على الهلال كي ينسحب، للمرة الأولى أرى اتحادًا قاريًا ضد نادٍ هو ممثل القارة في كأس العالم ورابع العالم في المونديال في النسخة الأخيرة وقدم مستوى مشرف، ويتم التعامل معه بهذا الشكل".

الأخطبوط اختتم: "أقولها وأنا واثق، الهلال إذا ما تدخل الاتحاد الآسيوي وزاد عدد اللاعبين المصابين، أتمنى من اللاعبين أن يثبتوا للاتحاد أنهم لم يتأثروا، وسيتأهلون لدور الـ16، أتمنى للمصابين الشفاء وسلامة البقية، وأن يحققوا نتائج إيجابية رغم الظروف المحيطة بالفريق من اللجنة المنظمة والاتحاد الآسيوي".

المباراة من المقرر أن تقام اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الرياض، على استاد الجنوب، في العاصمة القطرية "الدوحة"، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

الزعيم يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن باختاكور الأوزبكي؛ صاحب الوصافة، أما المركز الثالث فيحتله شباب الأهلي الإماراتي بست نقاط، وأخيرًا الفريق الإيراني دون أي نقاط.