رئيس الهلال: فقدان التأهل للنهائي لا يحجب الأداء المشرف

الزعيم ينافس حاليًا على المركز الثالث على العالم

يرى فهد بن نافل؛ رئيس نادي الهلال السعودي، أن خسارة فريقه أمام فلامنجو البرازيلي وعدم التأهل لنهائي كأس العالم للأندية، لا يقلل من المستوى المشرف الذي قدمه الزعيم في المباراة.

الزعيم تلقى الهزيمة أمام بطل كأس ليبرتادوريس بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب خليفة الدولي، ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019.

وقدم الأزرق شوط أول أكثر من رائع، لكنه تراجع بدنيًا في الشوط الثاني، بجانب أنه خاض آخر سبع دقائق بعشرة لاعبين فقط، بعد تعرض أندريه كاريلو للطرد المباشر؛ إثر تدخل عنيف. ( طالع تقرير المباراة )

وكتب بن نافل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حظًا أوفر لأبطالنا وجماهيرنا الغالية.. فقدان فرصة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لا يحجب الأداء الذي قدمه ممثل الوطن وآسيا الهلال في أكبر المحافل الدولية.. والقادم أجمل - بإذن الله- بدعم جماهيرنا ووقفتهم الدائمة".

الهلال المحسود والنظام الظالم - ردود أفعال هزيمة الهلال أمام فلامنجو