دي أراسكايتا: شعرنا بالإحباط أمام الهلال وفرضنا أسلوبنا بصعوبة

نجم فلامنجو يؤكد أن التركيز هو ما منح فريقه الأفضلية أمام الزعيم

اعترف جيورجيان دي أراسكاتيا؛ لاعب فلامنجو البرازيلي، أن فريقه واجه صعوبة بالغة في لقاء الهلال السعودي، موضحًا أن تركيزه رفقة زملائه هو ما منحهم الأفضلية.

الزعيم تلقى الهزيمة أمس الثلاثاء، أمام بطل كأس ليبرتادوريس بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب خليفة الدولي، ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019.

وقدم الأزرق شوط أول أكثر من رائع، لكنه تراجع بدنيًا في الشوط الثاني، بجانب أنه خاض آخر سبع دقائق بعشرة لاعبين فقط، بعد تعرض أندريه كاريلو للطرد المباشر؛ إثر تدخل عنيف. ( طالع تقرير المباراة )

وقال صاحب أولى أهداف الفريق البرازيلي في مواجهة الأمس، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "أظهرنا أننا فريق قوي ذهنيًا حتى عندما نتأخر في النتيجة، كان البعض يرى أننا سنصل للنهائي بسهولة، لكننا كنا نعلم أن الهلال فريق صعب للغاية".

وأضاف: "حافظنا على تركيزنا طوال الـ90 دقيقة، وهذا كان مهمًا للغاية بالنسبة لنا لتسجيل الأهداف، خاصةً وأن الهلال تميز في الشوط الأول بتسجيل هدف مبكر، بجانب أننا فرضنا أسلوب لعبنا بصعوبة".

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دي أراسكايتا تابع: "شعرنا بالإحباط بين شوطي المباراة، لأننا لم نحقق مرادنا، لكن مدربنا خورخي جيسوس ساعدنا على تغيير بعض الجوانب التكتيكية للعودة بشكل أفضل في الشوط الثاني".

يذكر أن فلامنجو ينتظر الفائز من لقاء ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي، المقرر إقامته اليوم الأربعاء، لمواجهته في النهائي، المقرر إقامته في 21 من الشهر الجاري، بينما يلاقي الهلال الخاسر منهما في اليوم نفسه، في صراع الميدالية البرونزية.