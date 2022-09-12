الهلال غامر لكن رونالدو صدمه .. كم رفض كريستيانو من الدوري السعودي؟

الدون كان هدفه محددًا: لا للدوريات العربية

رغم أن الصحافة الأجنبية تدعي توجه عدد من لاعبي أوروبا والأمريكتين للعب في الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، من أجل الأموال فقط إلا هناك من رفض عرضًا خياليًا، مفضلًا الاستمرار في القارة العجوز.

البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الاسم الذي أحدث جدلًا كبيرًا في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد إعلان رغبته الرحيل عن الشياطين الحمر والبحث عن تجربة جديدة.

رغبة الدون في الرحيل كانت بهدف الانضمام لفريق بشارك بدوري أبطال أوروبا، استعدادًا لكأس العالم قطر 2022، لكن الجميع أغلق أبوابه في وجهه، ليضطر للبقاء مع الشياطين الحمر.

لكن ورغم رغبة الدون الواضحة في المشاركة بدوري أبطال أوروبا إلا أن الأندية السعودية حاولت التعاقد معه، دون فائدة.

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Shahid

كم رفض رونالدو من الهلال؟

بحسب الصحافة السعودية فإن نادي النصر حاول التعاقد مع رونالدو، حتى أن رئيسه مسلي آل معمر، سافر لمدينة مانشستر للتفاوض معه بنفسه، ولم يفلح.

الصحافة الأجنبية تحدثت عن محاولات الهلال، رغم أنه محروم من القيد لفترتي انتقالات؛ الصيفي المنقضي والشتاء المقبل.

شبكة " CNN" البرتغالية واحدة من المصادر التي تحدثت عن مفاوضات الهلال مع اللاعب، مشيرة إلى أن النجم البرتغالي رفض عرضًا كان سيصل به لأعلى المستويات.

وأوضحت الشبكة أن عرض الزعيم وصل لـ242 مليون يورو في موسمين، أي أنه كان سيتقاضى 2.3 مليون يورو أسبوعيًا.

كم يتقاضى كريستيانو بمانشستر يونايتد؟

الدون يأتي على رأس قائمة الأعلى أجرًا بالنادي الإنجليزي إلا أن راتبه يبقى أقل بكثير مما عرضه عليه الهلال.

وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية فإن رونالدو يحصل على 25 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد، أي 450 ألف إسترليني أسبوعيًا.

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