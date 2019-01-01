خماسي الهلال يغيب عن مواجهة عرعر

الزعيم يخوض المباراة الأخير قبل النهائي الآسيوي

اختتم الهلال اليوم السبت، استعداداته لانطلاق مشواره في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يلاقي عرعر غدًا الأحد.

الزعيم يستضيف عرعر في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة، على استاد جامعة الملك سعود، في دور الـ64 بكأس الملك.

وقرر الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للزعيم، استبعاد الخماسي عبد الله المعيوف، ياسر الشهراني، كاريلو، جيوفينكو وجانج هيون سو، من قائمة المباراة.

السعوديون أمام اليابانيون - أبناء المملكة يتفوقون وخطفوا ثلاثة ألقاب من أنيابهم

ويفضل الروماني إراحة الخماسي، استعدادًا لمواجهة أوراوا ريدز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

أما كاريلو فخاض جلسة علاجية في العيادة بمقر النادي، لشعوره بآلام في الفخذ خلال المباراة الأخيرة أمام الفتح.

وخلال المران نفسه، واصل محمد كنو برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب إلى جانب أداء تدريبات لياقية.

يذكر أن الهلال يلاقي أوراوا في التاسعة من نوفمبر الجاري على استاد جامعة الملك سعود، على أن يقام لقاء الإياب في 24 من الشهر نفسه.