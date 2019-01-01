الهلال يتنازل عن دخل مباراة ضمك لأسرة الشريدة

نادي الهلال يقرر التنازل عن حصته من دخل مباراة ضمك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأسرة عبد الله الشريدة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

قررت إدارة نادي الهلال السعودي التنازل عن حصتهم المادية من دخل مباراة الفريق المقبلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام ضمك لصالح أسرة اللاعب السابق للفريق عبد الله الشريدة.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في تغريدة نشرها قبل ساعات الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر".

وكتب النادي في التغريدة: "وقالت إدارة الهلال: "قرر مجلس إدارة النادي برئاسة فهد بن سعد بن نافل، التنازل عن حصة الهلال من دخل المباراة المقبلة أمام ضمك، لصالح أسرة لاعب الهلال السابق عبد الله الشريدة، الذي انتقل إلى رحمة الله يوم الإثنين".

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وأضاف: "وحث مجلس الإدارة جماهير النادي بالتفاعل مع هذه الخطوة تكريماً لأحد أبرز النجوم التاريخيين في مسيرة النادي، الذين ساهموا في تحقيق ما يزيد عن 20 بطولة أثناء تمثيله لفريق الهلال الأول لكرة القدم".

وكان الشريدة قد توفي مساء يوم الإثنين بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء خروجه من المسجد عقب صلاة المغرب.

جدير بالذكر أن الهلال يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ١٦ نقطة.