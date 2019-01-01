عبدالله عطيف يعود للتدريبات الجماعية.. ومدرب الهلال يحدد موقفه

عطيف يدعم الهلال في المرحلة المقبلة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

ظهر عبدالله عطيف لاعب الهلال السعودي، في مران الفريق الجماعي، أمس الإثنين، بعد تعافيه من الإصابة الذي عانى منها خلال الفترة الماضية.

وكان عطيف قد غاب عن الهلال خلال الفترة الماضية بسبب إصابة في الرباط الجانبي للركبة حيث فقد الزعيم قيمته داخل الملعب.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن اللاعب شارك في التدريبات الجماعية للفريق من أجل الاستعداد للمباريات المقبلة.

وأشارت الصحيفة أن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي، سيطلع على أخر مستجدات البرنامج التأهيلي للاعب ومشاهدته في المران أيضًا مرة أخرى.

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وأكدت الصحيفة أن المدير الفني سيحدد موقف لوشيسكو من العودة للمباريات خلال المرحلة المقبلة أم ينتظر للتأكد أكثر على تعافيه من الإصابة.

ويسعى الهلال لتجهيز عطيف قبل مواجهة التعاون المقرر لها بعد غد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.