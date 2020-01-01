عطيف يجري أشعة على الركبة وترقب في الهلال لمدة 24 ساعة

اللاعب أصيب خلال مواجهة شباب الأهلي

أجرى عبد الله عطيف؛ لاعب وسط الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، أشعة على موضع إصابته في الركبة، بعدما تعرض للإصابة بالأمس خلال مواجهة شباب الأهلي الإماراتي.

لاعب الزعيم سقط مصابًا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، إثر تدخل عنيف من لاعب الفريق الإماراتي عبد الله النقبي، اضطر على إثره الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للفريق، لإخراجه والدفع بمحمد كنو بدلًا منه في الدقيقة 16.

وأوضح الحساب الرسمي للهلال أن نتائج الأشعة من المنتظر أن تظهر غدًا الأربعاء، لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن الملاعب.

المزيد من الفرق

شكراً للجابر فالأسد جوميز لا يتباكى .. أبرز ردود أفعال جماهير الهلال بعد تخطي شباب الأهلي

بعض التقارير الأولية تشير إلى أن الإصابة في غضروف الركبة، مما قد يستدعي تدخلًا جراحيًا، في الوقت الذي أكد به المدير الفني للأزرق أن الإصابة بالفعل خطيرة وقد يغيب طويلًا عن الملاعب.

المباراة كانت قد أقيمت على استاد راشد بمدينة دبي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وانتهت بفوز الزعيم بثنائية سجلها الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مقابل هدف وحيد أحرزه يوسف جابر.

ويحتل الهلال المركز الثاني في المجموعة الثانية بست نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن باختاكور الأوزبكي صاحب الصدارة، بينما يحل شباب الأهلي ثالثًا وشهر خودرو الإيراني رابعًا دون أي نقاط لكل منهما.