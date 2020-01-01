بعد علمه بالجراحة - لاعب برشلونة يهادي عبد الله عطيف

عطيف كسب تعاطف نجم البرسا كما كسب تعاطف كافة الجماهير حتى من الأندية المنافسة

كسب عبد الله عطيف؛ لاعب وسط الهلال السعودي، تعاطف سيرجيو بوسكيتس؛ نجم وسط برشلونة الإسباني، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

صاحب الـ27 عامًا كشفت عملية المنظار وجود قطع في الرباط الصليبي للركبة، وخضع لجراحة ناجحة في إسبانيا، لكن موسمه انتهى، إذ يغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر، يخضع خلالها لبرنامج علاجي وتأهيلي.

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وأوضح أشرف بن عياد؛ مراسل قناة "بي إن سبورتس" القطرية في مدينة برشلونة أن بوسكيتس أوصاه بنقل هدية لعطيف عقب علمه بالإصابة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد أن علِم بوسكيتس بالعملية الجراحية التي خضع لها عبد الله، حمّلني لاعب برشلونة بنقل هذه الهدية لعطيف الذي يستحق كل خير دائما".

بعد أن علِم بوسكيتس بالعملية الجراحية التي خضع لها عبد الله، حمّلني لاعب برشلونة بنقل هذه الهدية لعطيف الذي يستحق كل خير دائما @Otayfff8 @5sergiob pic.twitter.com/WU3RWJLCgd — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) March 11, 2020

ورد قائد وسط الزعيم على هدية نجم البرسا، بالتعليق: "شكرًا جزيلا سيرخيو على هذه الهدية الخاصة جدًا، شكرا لك أيضا اخي أشرف".

Muchas gracias @5sergiob por este regalo tan especial شكرًا جزيلا سيرخيو على هذه الهدية الخاصة جدًا، شكرا لك أيضا اخي أشرف @Benayadachraf pic.twitter.com/CUVWDdxzZN — عبدالله عطيف (@Otayfff8) March 11, 2020

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض بها عطيف لقطع في الرباط الصليبي، حيث كانت المرة الأولى في عام 2015 خلال مواجهة التعاون.

وأصيب لاعب الزعيم هذه المرة خلال مواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، إذ خرج مستندًا على عكازين خلال الدقيقة 17 من الشوط الأول.