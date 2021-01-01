"هذا ما ينقص عطيف كي يصير عازفًا حقيقيًا"

لاعب وسط الهلال قدم أداءً مميزًا خلال موادهة استقلال دوشنبه

يرى الإعلامي خالد الدلاك أن عبد الله عطيف؛ قائد وسط الهلال السعودي، لا يزال ينقصه بعض الجوانب، كي تكتمل فرحة الجمهور بالأداء الجيد الذي يقدمه.

عطيف قدم أداءً رائعًا خلال مواجهة الزعيم أمس الأربعاء، أمام استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، التي انتهت بفوز الأزرق بثلاثية مقابل هدف وحيد.

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المباراة كانت قد أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وكتب الدلاك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "احترم كل الاراء والتعليقات والتغريدات التي تشيد بعطاء موسيقارالهلال عبدالله عطيف وانا اتفق معهم في انه قدم افضل مبارياته هجوميا ولكن بحاجة الى ان يؤدي دوره كاملا كمحور خاصة دفاعيا وان لاتقطع منها كرات سهلة لتتحول الى هجمات مرتدة خطره".

وأضاف: "كن اكثر صلابة ايها العازف لتكتمل فرحتنا بعطاءك".

احترم كل الاراء والتعليقات والتغريدات التي تشيد بعطاء موسيقارالهلال عبدالله عطيف وانا اتفق معهم في انه قدم افضل مبارياته هجوميا ولكن بحاجة الى ان يؤدي دوره كاملا كمحور خاصة دفاعيا وان لاتقطع منها كرات سهلة لتتحول الى هجمات مرتدة خطره كن اكثر صلابة ايها العازف لتكتمل فرحتنا بعطاءك — خالد الدلاك (@DlakSaad) April 21, 2021

يذكر أن الفوز في لقاء الأمس رفع رصيد الهلال إلى النقطة السابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد الاستقلال عند أربع نقاط في المركز الرابع، متأخرًا بفارق الأهداف عن أجمك الأوزبكي؛ صاحب الوصافة، فيما يتذيل شباب الأهلي الإماراتي الترتيب بنقطة وحيدة.