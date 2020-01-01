أشعة الرنين لم تفلح - عطيف يجري منظارًا على الركبة بألمانيا

لاعب وسط الهلال موقفه معقد من الإصابة

لا يزال موقف عبد الله عطيف؛ لاعب وسط الهلال السعودي، من الإصابة غامضًا، فلم تتمكن أشعة الرنين المغناطيسي تحديد حجم إصابته.

لاعب الزعيم سقط مصابًا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول خلال مواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي ، إثر تدخل عنيف من لاعب الفريق الإماراتي عبد الله النقبي، اضطر على إثره الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للفريق، لإخراجه والدفع بمحمد كنو بدلًا منه في الدقيقة 16.

وأعلن المركز الإعلامي للزعيم أن عطيف سيجري منظارًا على موضع إصابته بالركبة، للوقوف على حالته الطبية، وتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن اللاعب سيجري المنظار في ألمانيا، إذ لم توضح الأشعة التي أجراها بالأمس نوع الإصابة، إثر وجود تورم وتجمع دموي بالركبة.

الأزرق كان قد حل ضيفًا على الفريق الإماراتي على استاد راشد بمدينة دبي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وانتهت بفوز الزعيم بثنائية سجلها الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مقابل هدف وحيد أحرزه يوسف جابر.

ويحتل الهلال المركز الثاني في المجموعة الثانية بست نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن باختاكور الأوزبكي صاحب الصدارة، بينما يحل شباب الأهلي ثالثًا وشهر خودرو الإيراني رابعًا دون أي نقاط لكل منهما.